يورو 2024: منتخب سويسرا يفرض التعادل على بيلاروسيا.. والتشيك يفوز على جزر فاروه

خطف منتخب سويسرا نقطة التعادل من ضيفه بيلاروسيا بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما بنتيجة هدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

منتخب سويسرا كان البادئ بالتسجيل بهدف عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماكس أبونج التعادل لمنتخب بيلاروسيا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69 سجل دينيس بولياكوف الهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا، قبل أن يضيف زميله ديمتري أنتيلفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 89 سجل مانويل أكانجي الهدف الثاني للمنتخب السويسري، وبعده بدقيقة واحدة سجل زميله زكي أمدوني هدف التعادل.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني والذي سيواجه منتخب أندورا صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين في وقت لاحق من اليوم الأحد، كما رفع منتخب بيلاروسيا رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة.

وفي المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، فاز منتخب التشيك بصعوبة على نظيره جزر فاروه بهدف دون مقابل

وأدان منتخب التشيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه توماس سوسيك، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليعيد الفريق لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب التشيك، الذي حقق فوزه الثالث مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، في حين توقف رصيد منتخب جزر فاروه عند نقطة في قاع ترتيب فرق المجموعة.

وفاز منتخب جورجيا على نظيره قبرص بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أوتار كيتيشفيلي التسجيل لجورجيا في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميلاه خفيشا كفاراتسخيليا وليفان شينجيليا الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 58 و82 على الترتيب.

واختتم جيورج ميكوتادزي مهرجان الأهداف الجورجية بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد منتخب جورجيا، إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما ظل منتخب قبرص في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، لأنه خسر جميع مبارياته السبع في التصفيات.