إيطاليا تكتسح مالطة برباعية نظيفة فى تصفيات أمم أوروبا

اكتسح المنتخب الإيطالي ضيفه المالطي 4 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 22 عن طريق جياكومو بونافنتورا، قبل أن يضيف دومينيكو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل بيراردي الهدف الثاني له والثالث لإيطاليا، فيما اختتم ديفيد فراتسي الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر منتخب إنجلترا، وبفارق الأهداف عن أوكرانيا في المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب مالطة المركز الخامس والأخير دون رصيد من النقاطن بفارق سبع نقاط خلف منتخب مقدونيا الشمالية.

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المجر تفوز على صربيا وتنفرد بصدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أوروبا

وفاز المنتخب المجري على نظيره الصربي 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني.

وتقدم المنتخب المجري عن طريق بارنباس فارجا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 33.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استعاد المنتخب المجري تقدمه بهدف ثان سجله رونالد شالاي.

كما انتصر المنتخب الدنماركي على نظيره الكازاخي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثامنة.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السلوفيني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف منتخب فنلندا صاحب المركز الثالث.

ويتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، حيث سجل يوناس ويند الهدف الأول في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله روبيرت سكوف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 عاد سكوف ليسجل الهدف الثاني له والثالث للدنمارك، فيما سجل يان فورجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.