ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد مباريات أمس السبت وفوز منتخب إيطاليا برباعية نظيفة منتخب مالطا ليرفع رصيدة إلى 10 نقاط في ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.
ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024
ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|أسكتلندا
|6
|15
|إسبانيا
|5
|12
|النرويج
|6
|10
|جورجيا
|5
|4
|قبرص
|6
|0
ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|فرنسا
|6
|18
|اليونان
|6
|12
|هولندا
|5
|9
|أيرلندا
|6
|3
|جبل طارق
|5
|0
ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|إنجلترا
|5
|13
|إيطاليا
|5
|10
|أوكرانيا
|6
|10
|مقدونيا الشمالية
|6
|7
|مالطا
|6
|0
ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|تركيا
|6
|13
|كرواتيا
|5
|10
|أرمينيا
|6
|7
|ويلز
|5
|7
|لاتفيا
|6
|3
ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|ألبانيا
|6
|13
|بولندا
|6
|9
|جمهورية التشيك
|5
|8
|مولودفا
|5
|8
|جزر الفارو
|6
|1
ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|بلجيكا
|6
|16
|النمسا
|5
|13
|السويد
|5
|6
|أذربيجان
|5
|4
|أستونيا
|6
|1
ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|المجر
|5
|13
|صربيا
|6
|10
|موتينيجرو
|5
|8
|ليتوانيا
|6
|5
|بلغاريا
|6
|2
ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|الدنمارك
|7
|16
|سلوفينيا
|7
|16
|فنلندا
|7
|12
|كازاخستان
|7
|12
|أيرلندا الشمالية
|7
|6
|سان مارينو
|7
|0
ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|سويسرا
|6
|14
|رومانيا
|7
|13
|الكيان الصهيوني
|6
|11
|كوسوفو
|7
|7
|روسيا البيضاء
|7
|5
|أندورا
|7
|2
ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024
|المنتخب
|عدد المباريات
|عدد النقاط
|البرتغال
|7
|21
|سلوفاكيا
|7
|13
|لوكسمبورج
|7
|11
|البوسنة والهرسك
|7
|9
|أيسلندا
|7
|7
|ليختنشتاين
|7
|0