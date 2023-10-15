الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد مباريات أمس

ترتيب مجموعات تصفيات
ترتيب مجموعات تصفيات يورو

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد مباريات أمس السبت وفوز منتخب إيطاليا برباعية نظيفة منتخب مالطا ليرفع رصيدة إلى 10 نقاط في  ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
أسكتلندا615
إسبانيا512
النرويج610
جورجيا54
قبرص60

ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
فرنسا618
اليونان612
هولندا59
أيرلندا63
جبل طارق50

ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
إنجلترا513
إيطاليا510
أوكرانيا610
مقدونيا الشمالية67
مالطا60

ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
تركيا613
كرواتيا510
أرمينيا67
ويلز57
لاتفيا63

ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
ألبانيا613
بولندا69
جمهورية التشيك58
مولودفا58
جزر الفارو61

ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
بلجيكا616
النمسا513
السويد56
أذربيجان54
أستونيا61

ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
المجر513
صربيا610
موتينيجرو58
ليتوانيا65
بلغاريا62

ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
الدنمارك716
سلوفينيا716
فنلندا712
كازاخستان712
أيرلندا الشمالية76
سان مارينو70

ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
سويسرا614
رومانيا713
الكيان الصهيوني611
كوسوفو77
روسيا البيضاء75
أندورا72

ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024

المنتخبعدد المبارياتعدد النقاط
البرتغال721
سلوفاكيا713
لوكسمبورج711
البوسنة والهرسك79
أيسلندا77
ليختنشتاين70


 

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