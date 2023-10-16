عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بدء استقبال طلبات حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر ومشروع جنة، في مدن جديدة، بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري.

شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، إنها فتحت باب حجز شقق الطرح الجديد في مشروعات الإسكان المتميز سكن مصر وجنة، خلال الفترة من يوم 15 أكتوبر الجاري، وحتى 14 نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا لآلية الحجز الفوري.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدات السكنية المطروحة للحجز الفوري، موزعة في عدد من المدن الجديدة على النحو التالي:

مدينة المنصورة الجديدة 288 شقة.

مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

مدينةملوي الجديدة 148 شقة.

مدينة غرب قنا 144 شقة.

كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر ومشروع جنة على النحو التالي:

شقق الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

شقق سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

شقق جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أن كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات سيتم إتاحتها بداية من اليوم الأول لفتح باب الحجز، وذلك بمقر جهاز المدينة المختص، موضحة أنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة بين العملاء، إذا تقدم أكثر من عميل عليها.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان المتميز

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة، وهي:-