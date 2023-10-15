ننشر تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ؟ الأوراق والشروط

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، يشغل بال العديد من المواطنين معرفة شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة في الإعلان 18 الذي من المقرر الإعلان عنه قريبا وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وسنجيب من خلال هذا التقرير على كل من:

كيف يتم التقديم على الإسكان؟

ما هي شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

متى يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

كيف يتم التقديم على الإسكان؟.. صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يتم تقديم طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي: https://shmff.gov.eg/.

إنشاء حساب جديد على الموقع.

تسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات والدخل.

تحميل المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من إيصال مرافق حديث.

صورة من إقرار الدخل.

سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، والذي يبلغ 15 ألف جنيه للوحدات السكنية بمساحة 75 مترًا، و22 ألف جنيه للوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا.

وبعد سداد مقدم جدية الحجز، يتم تحديد موعد لتسليم المستندات الأصلية للمتقدمين.

اقرأ أيضا

ما هي شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023؟

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم متزوجًا أو أرملًا أو مطلقًا، ويكون له أولاد أو زوجة.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ الإعلان عن فتح باب الحجز.

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو أعلى.

أن يكون المتقدم يقيم في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية المُتقدم عليها.

أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية من الدولة.

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذه الحالة يتم تخفيض سن القبول إلى 18 عامًا.

متى يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

وبخصوص التساؤل حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددًا إضافيًا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين.