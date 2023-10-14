شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. والأوراق اللازمة

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية وذلك اقتراب طرح كراسات الشروط للإعلان الـ 18 في عدد من محافظات الجمهورية ورغبة عدد كبير من المواطنين في تقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية وفقا لمباردة سكن لكل المصريين.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

يجب توافر عدد من الشروط في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المدن الجديدة بالعديد من محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية لا يزيد سنه عن 50 سنة ولا يقل 21 سنة.

أن يكون المتقدم من سكان المحافظة المتقديم للحصول فيها على وحدة سكنية.

أن يكون هناك واصي في حالة حجز الوحدات للقصر.

شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

استكمال كافة الشروط اللازمة للتقديم.

التقديم من خلال الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

الأوراق اللازمة للتقديم في وحدات سكنية في الإعلان الـ 18

يخصص صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نسبة 5 % لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مشروع بشرط تقديم الأوراق اللازمة التي توضح نوع ونسبة الإعاقة وذلك من خلال المجالس الطبية المتخصصة حيث يجرى كشف طبي كاملة على المتقدم في حالة توافر فيه شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 وإليكم الأوراق اللازمة للتقديم:-

استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة لإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل.

كافة المستندات التي تثبت مصادر دخل إضافية (أملاك زراعية، عقارات، معاش استثنائي، ودائع، حسابات التوفير، أوراق مالية).

إيصال مرافق للعقار محل سكن المتقدم الحالي.

يذكر أن صندوق التمويل العقاري قد خصص عدة أرقام ساخنة للمواطنين الراغبين في الاستفسار أو الاستعلام عن بعض الأمور في كافة محافظات الجمهورية وذلم من خلال 1188 أو 5777 أو 090071117.

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