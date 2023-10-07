موعد طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18| إليكم التفاصيل

موعد طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18 من ضمن الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الناس خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18.

تزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة موعد طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

موعد طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18

سيتم فتح طرح كراسات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الاعلان الـ 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024، وسيكون حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 متاحًا لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومن ضمن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، يتاح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، وفيما يلي أبرز الشروط:

1 - يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

2 - تجاوز المتقدم سن 21 عامًا.

3 - ألا يكون المتقدم أو أفراد العائلة من الزوج، أو الزوجة، أو الأولاد القصر قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

4 - ألا يكون قد سبق الاستفادة للمتقدم أو أحد أفراد أسرته من مشروعات سابقة من الإسكان الاجتماعي.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

1 - المنصورة الجديدة.

2 - أكتوبر الجديدة.

3 - دمياط الجديدة.

4 - القاهرة الجديدة.

5 - غرب قنا.

6 - العبور الجديدة.

7 - ناصر غرب أسيوط.

8 - مدينة الشروق.

9 - العلمين الجديدة.

10 - حدائق أكتوبر.

11 - مدينة العاشر من رمضان.

اقرأ أيضا

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024