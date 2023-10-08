رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. وموعد طرح كراسة الشروط من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام الماضية، وذلك مع اقتراب طرح كراسة الشروط للإعلان الـ 18 لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديد بعدة محافظات.

رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023

يستطيع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية التابعة لصندوق التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفقا للمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) التقديم من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع كافة الخطوات الإلكترونية والتي تتلخص فيما يلي:-

الدخول عبر رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية.

تحديد رقم المشروع المراد التقديم فيه والمحافظة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في التقديم بدقة.

تحميل كافة الأوراق اللازمة و المطلوبة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

موعد طرح كراسات الشروط للإعلان الـ 18

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الـ 18 للحصول على وحدات سكنية في أكثر من 10 محافظات خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 والتي توضح كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية للفئات محدودة الدخل وفقا للمبادرة الرئاسية من الأسعار ومساحة الوحدات المطروحة.

تتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الـ 18 للفئات محدودة الدخل من 75 - 90 مترا حيث تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز من 15 - 22 ألف جنيه ويتم تحديد أنظمة التقسيط في كراسة الشروط التي يتم طرحها في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

أماكن طرح شقق الوحدات السكنية للإعلان الـ 18

تتواجد شقق الاسكان المطروحة للفئات محدودة الدخل ضمن الإعلان الـ 18 خلال الأيام المقبلة في المدن التالية:-

المنصورة الجديدة.

أكتوبر الجديدة.

دمياط الجديدة.

القاهرة الجديدة.

غرب قنا.

العبور الجديدة.

ناصر الجديدة بأسيوط.

مدينة الشروق.

العلمين الجديدة.

حدائق أكتوبر.

مدينة العاشر من رمضان.