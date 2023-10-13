ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وبدء التقديم عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بكل مراحلها.

نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

واستقبل العديد من المواطنين المتقدمين إلى شقق الإسكان الاجتماعي إعلان 16 رسالة نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، ومن المقرر أن يبدأ الذين ضمن الأولوية في تسديد الأقساط الربع سنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر 2023.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى تحديد أولوياتهم.

يأتي موعد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 كالتالي:

- القسط الأول: أكتوبر 2023

- القسط الثاني: يناير 2024

- القسط الثالث: أبريل 2024

- القسط الرابع: يوليو 2024

- القسط الخامس: أكتوبر 2024

- القسط السادس: يناير 2025

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وبخصوص التساؤل حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددًا إضافيًا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3" مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان. حيث تقدم عدد 47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالي عدد 62354 عميلًا غير منطبقة عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.