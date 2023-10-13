الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 وبدء التقديم عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بكل مراحلها.

نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

واستقبل العديد من المواطنين المتقدمين إلى شقق الإسكان الاجتماعي إعلان 16 رسالة نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، ومن المقرر أن يبدأ الذين ضمن الأولوية في تسديد الأقساط الربع سنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر 2023.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى تحديد أولوياتهم.

يأتي موعد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 كالتالي:
- القسط الأول: أكتوبر 2023
- القسط الثاني: يناير 2024
- القسط الثالث: أبريل 2024
- القسط الرابع: يوليو 2024
- القسط الخامس: أكتوبر 2024
- القسط السادس: يناير 2025

 

اقرأ ايضًا

ظهرت الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

ننشر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 مبادرة سكن لكل المصريين

 

 

 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

 

وبخصوص التساؤل حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددًا إضافيًا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

"الإسكان": طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية فى حلوان نوفمبر المقبل

وزير الإسكان: الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز "سكن لكل المصريين 3" وتحديد أولوياتهم

تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3" مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان. حيث تقدم عدد  47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالي عدد 62354 عميلًا غير منطبقة عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 سكن لكل المصريين موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اقساط شقق الاسكان الاجتماعي تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي

الأكثر قراءة

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

على قدورة يعتزل الغناء: "حصلّى شىء غيّر حياتى.. وأتبرأ مما قدمته"

حازم عمر يصل إلى مقر "الوطنية للانتخابات" لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

الهلال الأحمر تستقبل طائرة مساعدات تركية لغزة بمطار العريش (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم