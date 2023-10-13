ظهرت الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

مع انتهاء فرز طلبات المواطنين المتقدمين للقيام بحجز وحدات سكنية من ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3" حرص الالآف على معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق في مصر والمجتمعات العمرانية، عن لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي، بكل المواطنين المتقدمين من أجل الحصول على وحدة سكنية، وذلك من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الاسكان الاجتماعي الاعلان 16

ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي، رابط وخطوات الاستعلام عن الشقق في الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، ودعم التمويل العقاري، أنه يتاح معرفة موقف الطلب والحالة للحجز من خلال القيام بتسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي يصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنا.

كما أوضح الصندوق أن الاستعلام عن حالة الطلب والموقف للحجز من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

الدخول من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري من هنا. اختيار قائمة مشروع الاسكان من خلال القائمة الرئيسية للموقع. إدخال رقم المشروع المتقدم من أجل الحصول على وحدة فيه. ثم قم بكتابة بيانات المتقدم بالتفصيل وتكون مكونة من الاسم رباعي، كتابة الرقم القومي، وكتابة محل الإقامة، الوظيفة. قم بالضغط على استعلام. ثم الظهور في حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

15 أكتوبر.. موعد سداد أقساط شقق الاسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، بصفته وزير الإسكان والمرافق بمصر والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء لصندوق الإسكان الاجتماعي والدعم لتمويل العقاري وذلك من فرز ملفات جميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية من ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3"، والذي قد شهد طرح وحدات كاملة التشطيب وتكون جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم وذلك خلال 18 شهرًا، وتكون بالإضافة للانتهاء من تحديد أولوياتهم.

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وأفادت مي عبد الحميد، بصفتها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق يوم 15 أكتوبر تاريخًا للبدء في سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ولك ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سوف يتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك في كل من مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)"، وذلك يكون طبقا للمبالغ وشروط السداد المحددة في كراسة شروط الإعلان.