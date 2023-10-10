الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يتناول التقرير التالي مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة في الإعلان ال 18 بالمدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسات الشروط الوحدات السكنية في الإعلان ال 18 في العديد من محافظات الجمهورية والتي تتراوح مساحاتها من 75 _ 90 متر وتتراوح أسعارها من 245000 إلى 360000 جنيه لمحدودي الدخل.

وتهدف وزارة الإسكان إلى توفير برامج مختلفة لكافة فئات الشعب المصري بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وحدات سكنية ملائمة للمواطنين والتي تتناسب مع دخلهم الشعري مع إعطاء الأولوية للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخول الصغيرة.

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شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 وأماكن توافرها

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رابط التقدم في شقق الاعلان الـ18 للإسكان

يستطيع الملايين من المواطنين الراغبين في التقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية في الإعلان ال 18 استخدام موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن اختيار مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأنظمة الدفع ومكان الوحدات وفقا لكراسة الشروط.

يخاطب الاعلان الـ18 للإسكان الاجتماعي الفئة محدودي الدخل فيما تخاطب وزارة الإسكان المواطنين من متوسطي الدخل خلال عدة نماذج من الإسكان ( سكن مصر، دار مصر، جنة، إسكان اجتماعي، إسكان مميز).

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شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 وأماكن توافرها

 

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان 2023

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية والأوراق المطلوبة محور اهتمام الملايين من المواطنين وإليكم الأوراق المطلوبة:-

يجب التقديم في شقق الإسكان 2024 بالاوراق التالية:-

بطاقة الرقم القومي سارية للزواج والزوجة.

شهادة بصافي الدخل الشهري لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للاعزب و8 آلاف جنيه للمتزوج.

مستندات تثبت صافي الدخل الإضافي ( أملاك زراعية، عقارات، عمل إضافي،...).

برنت من التأمينات الاجتماعية.

إيصال رفع جدية مقدم الحجز.

فاتورة كهرباء لمحل السكن الحالي.

 

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رابط فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

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