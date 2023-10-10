«جنة مصر».. نقلة كبيرة في مشروعات الإسكان بمحافظة دمياط

تعد الوحدات السكنية في دميـاط الجديدة أحد أوجه التطوير العمرانى في المدينة، فهى تأتي تحت مسمى الإسكان الفاخر وتمثل نقلة من حيث المستوى خاصة أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوليها اهتماما خاصا ويتابع موقف تنفيذ مشروع إسكان "جنة"، بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وما تم تنفيذه من أعمال.

بلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪، وأعمال تنسيق الموقع ٩٠٪، كما تابع الوزير ما يتم من خدمات وأعمال تطوير بالمدينة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، للعمل على حل أى مشكلة إن وجدت.





فى الإطار نفسه تم تشكيل مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة مشروع جنة، حيث يتم تنفيذ 59 عمارة بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت ٩٠٪، ويتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات.

والمجموعة المشكلة تستهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه.

وبدأت الزيارة، باستعراض تقديمى عن مدينة دمياط الجديدة وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقًا لخطة الاستثمار والتنمية بالمدينة.

من جانبه، تابع المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ونواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات الاعمال الجارية بموقع الاسكان الفاخر جنه (٢٨)عماره بالمجاورة (٣٤) بالحى السادس حيث بلغت نسب تنفيذ العمارات (٩٨٪) وأعمال الاند سكيب والاسوار والبوابات بلغت نسبة التنفيذ (٦٠٪) بتكلفة إجمالية للمشروع حولى ٣٢٠مليون جنيه وتنفيذا لتعليمات سيادتة لجهاز الاشراف والشركات العاملة بالموقع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والجودة.



وتفقد الوزير موقع الإسكان الفاخر جنه (٥٩) عمارة بالمجاورة (٣٣) بالحى السادس والجارى الانتهاء من اعمال تنسيق الموقع والتى بلغت نسب التنفيذ (٩٨٪)بتكلفة اجمالية للمشروع حوالى ٧٠٠ مليون جنيه.