الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب يزور دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع والأعمال، وذلك على هامش إطلاق الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذى يأتى بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء، الذى حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، خطة التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة دمياط والأكاديمية فى إطار برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية، حيث ناقشت "الدكتورة منال عوض" آلية تعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة، وتمكينها باعتبارها شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية والبناء.

محافظ دمياط تشيد بتأهيل الكوادر النسائية

وفى هذا السياق، أشادت "المحافظ" بتلك الجهود لإعداد وتأهيل الكوادر بشكل عام وتأهيل الكوادر النسائية بشكل خاص، وذلك لتمكينها من المشاركة فى رسم السياسات واتخاذ القرار، معربة عن سعادتها بترؤسها إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية للدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر الأكاديمية، لافتة إلى أنها قد اطلعت من خلال تلك التجربة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية لتحقيق الاستثمار فى الكوادر البشرية، وتمكين المرأة من الحصول على التمثيل الحقيقى بالوظائف المختلفة.

وكانت محافظ دمياط قد دعت سيدات المحافظة للمشاركة بالبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، حيث دعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سيدات المحافظة، للانضمام للبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يقام من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن البرنامج، والذي يقام في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على نشر ثقافة ودعم تمكين المرأة، يستهدف السيدات المصريات بالمحافظات المختلفة في كل القطاعات (حكومي- عام- خاص- رائدات أعمال)، كما يهدف إلى صقل خبراتهن ومهارتهن وفتح آفاق لهن في مجالات عملهن.

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