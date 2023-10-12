الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن متاح.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. زادت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات القليلة الماضية من ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات صندوق التمويل العقاري، والتقديم على شقة سكنية بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا في إطار خطة الدولة لتوفير مسكن ملائم لكل مواطن، وفى إنتظار إعلان وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى موعد فتح باب التقديم وطرح كراسة الشروط في الإعلان الثامن عشر.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

إضافة إلى ذلك، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن مواعيد طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية للإعلان 18، وتحديد موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وذلك في مختلف المدن الجديدة التابعة للمجتمعات العمرانية.

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور عاصم الجزار، إنتهاء تسليم كافة الوحدات السكنية في مختلف المشروعات ومنها سكن مصر ودار مصر ووحدات الإسكان الإجتماعى ضمن الإعلانات السابقة للمستحقين وفقًا للشروط والضوابط، وأيضًا إعلان موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال صندوق التمويل العقاري.

كذلك، أوضحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري، إنه يتم الاستعداد لطرح كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الإجتماعى ضمن الإعلان 18، وذلك في مختلف فروع الهيئة القومية للبريد بأنحاء مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2023.

موعد طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023

فى السياق، أوضح صندوق التمويل العقاري، أن مساحات الوحدات السكنية في الإعلان 18 للإسكان الإجتماعى ما بين 75 إلى 90 مترًا كاملة المرافق، وأيضًا طرح كراسات الشروط الخاصة بها نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024 لمحدودي الدخل وبالتقسيط على مدة زمنية طويلة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

txt

عاجل.. مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

txt

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الـ18.. وشروط التقديم

فى النهاية، أكد صندوق الإسكان الإجتماعى بوزارة الإسكان، إنه يتم إنهاء إجراءات إعلان طرح كراسة الشروط الخاصة بالاعلان الـ18 في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مسكن ملائم لكافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل وبمالبغ تغطي التكلفة وبالتقسيط على مدد طويلة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإسكان الاجتماعي 2023 شقق الإسكان الاجتماعي 2023 حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعى

مواد متعلقة

عاجل.. مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وأرقام الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى