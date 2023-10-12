الآن متاح.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. زادت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات القليلة الماضية من ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات صندوق التمويل العقاري، والتقديم على شقة سكنية بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا في إطار خطة الدولة لتوفير مسكن ملائم لكل مواطن، وفى إنتظار إعلان وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى موعد فتح باب التقديم وطرح كراسة الشروط في الإعلان الثامن عشر.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

إضافة إلى ذلك، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن مواعيد طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية للإعلان 18، وتحديد موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وذلك في مختلف المدن الجديدة التابعة للمجتمعات العمرانية.

التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور عاصم الجزار، إنتهاء تسليم كافة الوحدات السكنية في مختلف المشروعات ومنها سكن مصر ودار مصر ووحدات الإسكان الإجتماعى ضمن الإعلانات السابقة للمستحقين وفقًا للشروط والضوابط، وأيضًا إعلان موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال صندوق التمويل العقاري.

كذلك، أوضحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري، إنه يتم الاستعداد لطرح كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الإجتماعى ضمن الإعلان 18، وذلك في مختلف فروع الهيئة القومية للبريد بأنحاء مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2023.

موعد طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023

فى السياق، أوضح صندوق التمويل العقاري، أن مساحات الوحدات السكنية في الإعلان 18 للإسكان الإجتماعى ما بين 75 إلى 90 مترًا كاملة المرافق، وأيضًا طرح كراسات الشروط الخاصة بها نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024 لمحدودي الدخل وبالتقسيط على مدة زمنية طويلة.

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فى النهاية، أكد صندوق الإسكان الإجتماعى بوزارة الإسكان، إنه يتم إنهاء إجراءات إعلان طرح كراسة الشروط الخاصة بالاعلان الـ18 في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مسكن ملائم لكافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل وبمالبغ تغطي التكلفة وبالتقسيط على مدد طويلة.