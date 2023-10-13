"الإسكان": طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية فى حلوان نوفمبر المقبل

أعلن المهندس خالد عطية، وكيل وزارة الإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، عن طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية بنظام التخصيص خلال شهر نوفمبر المقبل في المجتمع السكنى بحلوان بإجمالي تكلفة تصل إلى 24.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعاته السكنية والخدمية خلال عام ٢٠٢٣.

وقال المهندس خالد عطية، إن الوحدات السـكنية المقرر طرحها ستكون كاملة المرافق وبإجمالي 52 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 68م2 إلى 97م2، مبينًا أنها ستكون بأسعار تنافسية تناسب شريحة محدودي الدخل.

سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيكون نظام سداد الوحدات كالتالي: يتم سداد 10% من ثمن الوحدة كجدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية، ثم يقوم العميل بسداد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص تسدد مع دفعة الحجز أو خلال خمسة أيام عمل من الحجز، مشيرًا إلى أنه يتم سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات- التابع للجهاز المركزي للتعمير- إلى أنه يمكن للمواطن تقسيط نسبة الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات أو 10سنوات أو 15 سنة) وفقًا لرغبة العميل بفائدة 7% سنويًا، على أن يتم خصم 3% من سعر الوحدة في حالة السداد الفوري لإجمالي قيمة الوحدة، منوهًا بأن مستوى تشطيب الوحدات سيكون "نصف تشطيب".

جدير بالذكر أن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة هو أحد الأذرع التنفيذية للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 1979 بغرض رفع مستوى المجتمعات لذوي الدخول المنخفضة في حلوان، ويلقى كامل الدعم اللازم من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.