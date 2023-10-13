الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوجد تظلمات على شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 16

شقق الاسكان
شقق الاسكان

يبحث الكثير من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16 عن استمرار قبول التظلمات ومدة انتهاءها  من قبل صندوق الاسكان الاجتماعي.

ظهرت الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

هل يوجد تظلمات على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16

في شهر مايو الماضي 2023 وبالأخص آواخره أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري، على لسان رئيسته التنفيذية مي عبد الحميد عن مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 3"، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى 25 من نفس الشهر 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، و كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.

 وبذلك يكون أنتهى تماما وقت التظلمات ولم يعلن الصندوق حتى وقتنا الحالي عن فتح باب التظلمات لمن لم يحالفهم الحظ فيمن تقدموا للحصول على وحدة في الإعلان السادس عشر.

هل يوجد تظلمات علي شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وعلى صعيد متصل أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طُلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين قاموا بتقديم تظلماتهم قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 مايو 2023 الماضي.

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هل يوجد تظلمات علي شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 16

شروط قبول التظلمات على وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شروطًا لقبول التظلمات وهي كالتالي:

-ضرورة أن ينطبق شروط الحصول على وحدة سكنية وقت التقديم.

- ضرورة أن ينطبق عليهم شرط الدخل حيث لا يقبل أصحاب الدخول  المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى.

- ضرورة  انطباق شرط السن  المعلن عنه  بكراسات الشروط.

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