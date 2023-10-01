الأحد 01 أكتوبر 2023
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بتوجيه الرئيس.. وزير الإسكان: إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعى بـ300 مليار جنيه

عاصم الجزار، وزير
عاصم الجزار، وزير الإسكان

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أنشأت 860 ألف وحدة إسكان اجتماعي. 

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن تكلفة هذه الوحدات بلغت 300 مليار جنيه، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وزير الإسكان المشروعات الإسكان والمرافق البنية التحتية الإسكان الجتماعي

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