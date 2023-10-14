ميعاد انتهاء حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023| لينك وخطوات الحجز

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة طريقة حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023، بعدما وفرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الباب أمام المواطنين لحجز أراضي الاسكان 2023 منذ يوم 22 أغسطس المنتهي، ونوفر لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، كيفية حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023، وموعد انتهاء المدة المحددة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية في جميع محافظات مصر.

ميعاد انتهاء حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023

وعلى صعيد متصل، ينتهي حجز أراضي الإسكان، في 21 أكتوبر، حيث تكون قد استمرت لمدة شهرين، ويتم حجز أراضي وزارة الاسكان عن طريق الرابط الرسمي المعلن من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظات الجمهورية.

رابط حجز أراضي الإسكان المتوسط 2023-2024

-"خطوة 1": الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية https://reserve.newcities.gov.eg:8083/ar/Home.aspx

-"خطوة 2": التسجيل على الموقع عن طريق الضغط على دخول مستخدم جديد.

-"خطوة 3": ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب.

-"خطوة 4": الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

-"خطوة 5": اضغط على الرابط لاستكمال حجز أراضي الاسكان 2023.

-"خطوة 6": اختيار قطعة الأرض المرغوب حجزها والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول.

-"خطوة 7": ملء البيانات المطلوب.

-"خطوة 8": اختيار طريقة السداد التي تناسبك

-"خطوة 9": رفع مستندات التقديم

-وأخيرا: الضغط على “طلب حجز”.

أسعار أراضي الإسكان المتوسط

-يصل سعر متر أراضي الاسكان بمدينة الشروق حوالي 9750 جنيه

-يصل سعر متر أراضي الاسكان في برج العرب الجديدة حوالي 3170 جنيه

-يصل سعر متر أراضي الاسكان بمدينة حدائق أكتوبر حوالي 4445 جنيه

-يصل سعر متر أراضي الاسكان في مدينة الصالحية الجديدة حوالي 2370 جنيه.

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