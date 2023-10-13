الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أسعار وأماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. إليكم التفاصيل

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يحرص المواطنون على متابعة موعد طرح الوحدات السكنية للاسكان الاجتماعي ، لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن الإعلان رقم  18، والشروط والتفاصيل المتعلقة بالطرح والمتقدمين له، وكذلك الأسعار ومساحات الوحدات السكنية و أماكنها ، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي.

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موعد طرح الوحدات السكنية

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلن أن أسعار الشقق المقرر طرحها يتراوح ما بين 245 ألف إلى 360 ألف جنيه، على أن يتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، على أقساط متتالية تحددها وزارة الإسكان على أن يتم الطرح خلال الشهرين المقبلين.

خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات التقديم

مساحات الوحدات السكنية 

تبدأ مساحات الوحدات السكنية بـ 75 مترًا بمقدم قدره 15 الف جنيه، ومساحة 90 متر بمقدم قدره 22 ألف جنيه على أن يتم سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

شروط الحصول على الوحدات السكنية

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، وألا يكون قد حصل على وحدة سكنية سابقًا ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي أو زوجته، وألا تزيد قيمة الدخل عن 6000 جنيه للأعزب، و8000 جنيه للمتزوج، مع وجود مستندات تثبت إقامة المتقدم في نفس المحافظة التي توفر الوحدات السكنية التي يرغب التقديم فيها، وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، وعدم تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو أسرته بالمدن الجديدة، مع منح الأولوية للأرامل والمطلقات، وخاصة إذا كانت تعول أطفالًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتضمن الإعلان وحدات سكنية في 12 مدينة من المدن الجديدة وهي:

القاهرة الجديدة، والشروق، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب قنا وغرب أسيوط.

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