الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات التقديم

خطوات تسجيل دخول
خطوات تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي 2023

خطوات تسجيل دخول موقع  الإسكان الاجتماعي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

ظهرت الآن.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023  لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذي تقدمه وزارة الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

يرتقب الكثيرين خلال الأيام القليلة القادمة إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة بنهاية العام الحالى 2023.

رابط وخطوات تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي 2023

يستطيع المتقدمون للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذلك  المواطنون الراغبون في الحصول على هذه  الوحدات من شقق وزارة الاسكان الاجتماعي الدخول عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لمتابعة إعلانات الشقق التي يتم طرحها كل فترة من خلال مبادرة سكن لكل المصريين ومعرفة الشروط والخطوات وأسعار شقق الإسكان.

ولكي يتمكن المواطن من متابعة ما ذكر سالفًا لابد من تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي أولًا وذلك باتباع الخطوات التالية: 

ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

أولًا.. قم بالضغط على هذا الرابط وهو الرابط الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي 

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

 

ثانيًا.. قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، وكتابة  كلمة المرور الخاصة بك.

ثالثًا.. قم بكتابة  كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، ورقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم  بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي معرفة موقف الطلب والحالة للحجز من خلال القيام بتسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي بصندوق الإسكان الاجتماعي، من

https://cservices.shmff.gov.eg/

الاستعلام عن حالة الطلب والموقف للحجز يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري من

https://cservices.shmff.gov.eg/

اختيار قائمة مشروع الإسكان من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال رقم المشروع المتقدم من أجل الحصول على وحدة فيه.

كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل وتكون مكونة من الاسم رباعي، كتابة الرقم القومي، وكتابة محل الإقامة، الوظيفة.

الضغط على استعلام.

الشبراوي: الرئيس السيسي أطلق رسائل واضحة للفلسطينيين حفاظًا على القضية

"أطباء بلا حدود" تدعو لتوفير ممرات آمنة لدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة

الإسكان الاجتماعي 2023 تسجيل دخول موقع الاسكان الرقم القومى صندوق الاسكان الاجتماعي خطوات الاستعلام تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي

مواد متعلقة

لينك الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2023 وموعد الاختبارات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة

توقعات بارتفاع السعر.. أسعار الذهب 2024 عالميًا ومحليًا

مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وأنواع الباقات مسبوقة الدفع

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهري سبتمبر أكتوبر 2023 وطرق السداد المتاحة

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وتسديد الفاتورة الشهرية

مواعيد عرض مسلسل الفريدو والإعادة عبر قناة ON وON دراما

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا