خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات التقديم

خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2023

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023 لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذي تقدمه وزارة الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

يرتقب الكثيرين خلال الأيام القليلة القادمة إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة بنهاية العام الحالى 2023.

رابط وخطوات تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي 2023

يستطيع المتقدمون للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذلك المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الوحدات من شقق وزارة الاسكان الاجتماعي الدخول عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لمتابعة إعلانات الشقق التي يتم طرحها كل فترة من خلال مبادرة سكن لكل المصريين ومعرفة الشروط والخطوات وأسعار شقق الإسكان.

ولكي يتمكن المواطن من متابعة ما ذكر سالفًا لابد من تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي أولًا وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا.. قم بالضغط على هذا الرابط وهو الرابط الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

ثانيًا.. قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، وكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

ثالثًا.. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، ورقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي معرفة موقف الطلب والحالة للحجز من خلال القيام بتسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي بصندوق الإسكان الاجتماعي، من

https://cservices.shmff.gov.eg/

الاستعلام عن حالة الطلب والموقف للحجز يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري من

https://cservices.shmff.gov.eg/

اختيار قائمة مشروع الإسكان من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

إدخال رقم المشروع المتقدم من أجل الحصول على وحدة فيه.

كتابة بيانات المتقدم بالتفصيل وتكون مكونة من الاسم رباعي، كتابة الرقم القومي، وكتابة محل الإقامة، الوظيفة.

الضغط على استعلام.