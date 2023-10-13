ريم أبوعيد: نهضة حقيقية فى البنية التحتية فى عهد الرئيس السيسى

نهضة حقيقية في البنية التحتية، أبرز ما تحدثت عنه الكاتبة الروائية ريم أبوعيد في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، عن إنجازات الرئيس السيسي، والتي تحققت خلال الفترة الماضية، في كافة الملفات التي تهم الشعب المصري، سواء في الصحة والتعليم، أو البناء والتعمير وفي القلب منه مشاريع الإسكان ومبادرة حياة كريمة.

نهضة حقيقية في البنية التحتية

وأوضحت الكاتبة الروائية ريم أبوعيد لـ"الدستور"، إنجازات الرئيس السيسي: في غضون سنوات قليلة شهدت مصر نهضة حقيقية في البنية التحتية بما في ذلك شبكة الطرق والكباري الممتدة بطول البلاد وعرضها، ومما لا شك فيه أن هذه الشبكة العملاقة وفرت الكثير من الوقت للمواطن المصري في جميع ربوع الوطن، وسهلت عليه الانتقال من مكان إلى مكان وهي تعد الإنجاز الأكبر والأضخم خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت: تعدد وسائل المواصلات والنقل في كل مكان، الأمر الذي جعل التنقل أيضًا سهلًا على المواطن العادي والذي لا يمتلك سيارة.

شبكة الطرق والكباري أهم الإنجازات

وشددت الكاتبة الروائية ريم أبوعيد على أنه أيضًا من إنجازات الرئيس السيسي، شبكة الطرق والكباري ووسائل المواصلات والنقل المتعددة والمختلفة من أهم الإنجازات الملموسة التي تمس حياة المواطنين على مدار الساعة يوميًا. ولكنها ليست الإنجاز الوحيد، فمن أعظم الإنجازات التي تحققت في سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على التهاب الكبد الوبائي (ڤيروس سي) وتوفير العلاج المجاني للمصابين به.

هذا بخلاف عودة الاهتمام بالفنون والثقافة بكافة أشكالها، إيمانًا بما للقوى الناعمة من أثر إيجابي وفاعل في تشكيل الوعي الجمعي والارتقاء. ولا يمكن أن نغفل أيضًا تمكين المرأة المصرية من تقلد بعض المناصب السيادية في الدولة والتي لم تكن تتقلدها من قبل.

واختتمت ريم أبوعيد: كمواطنة وامرأة مصرية ومثقفة وإنسانة، أتمنى أن يضاف إلى هذه الإنجازات في السنوات المقبلة ملف الرفق بالحيوان ويتم تطبيق استراتيجية 2030 في التعامل مع حيوانات الشارع، حتى تكتمل الصورة الحضارية التي تليق بدولة عظيمة بحجم مصرنا الحبيبة.