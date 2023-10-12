برلمانية: إنجازات الرئيس السيسى غير مسبوقة والمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

قالت النائبة سهير القاضي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف أنحاء الجمهورية غير مسبوقة، ومشروعات حياة كريمة حققت نقلة نوعية في حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في الندوة التثقيفية التي نظمتها محافظة الشرقية ومديرية الأوقاف بالشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف لزيادة وعي الأئمة والواعظات بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات لا حصر لها

وأكدت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن إنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية، وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية ونجاح القيادة السياسية فى مواجهتها والتغلب عليها وتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وشددت "القاضي" خلال كلمتها، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن تلك المشاركة واجب وطني على كل المصريين.

وأشارت النائبة سهير القاضي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل الذي طالما حلم به المصريون.