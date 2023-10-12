الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أشرف سنجر: الرئيس السيسى يحاول إدارة مشهد الصراع الفلسطينى بكل الحلول الدبلوماسية

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن دور مصر المهم للدفع نحو مسار التهدئة في القضية الفلسطينية.

وقال سنجر في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا أحد يستطيع أن يقلل من شأنه، مؤكدًا أن مصر دافعت بالدم عن القضية الفلسطينية ودفعت الكثير إلى أن بدأت طريق السلام.

وتابع أن ما نشهده الآن حمل كبير جدًا على الرئيس السيسي، لأنه أمام التزام أخلاقي، والرئيس السيسي في تكوينه الشخصي لا يحب الدم، ويحب الوصول إلى طرق السلام وإدارة مشهد الصراع بكل الحلول الدبلوماسية.

أشرف سنجر: إسرائيل تعرضت لصدمة كبيرة بسبب الهجمات التي حدثت

وأضاف أن الأزمة الحالية مختلفة تمامًا عما شهدته القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل تعرضت لصدمة كبيرة بسبب الهجمات التي حدثت.

كما أشار إلى أن رد الفعل الأمريكي والأوروبي به الكثير من المغالاة، مؤكدًا أن القتلى والأسرى الإسرائيليين يعتبرون ورقة ضغط تزيد من صعوبة الأزمة لدى إسرائيل.

وأكد أن الوضع في فلسطين خطير جدًا خصوصًا مع حالة التصعيد الإسرائيلي الذي يأخذ مباركة كاملة وعمياء من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في أخذ مواقف لقتل المدنيين الأبرياء الذين ليسوا مسئولين عن العمل العسكري، لأن هذا العمل اتخذته حركة وليست دولة.

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