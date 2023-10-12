شادى زلطة: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة المصرية

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف زلطة، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرسالة الثابتة التي يؤكد عليها دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي هي أن القضية الفلسطينية حلها يجب أن يكون من خلال حل سياسي شامل وعادل عن طريق حل الدولتين على حدود 1967.

شادي زلطة: إيطاليا تعول على دور مصر المهم في وقف التصعيد في غزة

وعن لقاء الرئيس السيسي مع نائب رئيس وزراء إيطاليا، أشار إلى أن إيطاليا تعول على دور مصر المهم في ملف التصعيد في غزة بحكم أن مصر تحمل على عاتقها ملف القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.

وأكد أن اللقاء تناول في هذا الإطار فكرة الحل السياسي، باعتباره الحل الأمثل لإنهاء هذه الأزمة الشديدة غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن مصر تمارس الجهود كافة مع العديد من الدول، للتأكيد على فكرة الجلوس على الطاولة، والوصول إلى حل سياسي ووقف العنف والعمليات العسكرية.