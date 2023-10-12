قانونية "مستقبل وطن": موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الاحتلال الصهيوني يشن هجومًا عنيفًا على قطاع غزة، ويمارس أفعالًا تتنافى مع قواعد القانون الدولي".

المجتمع الدولى يقف مكتوف الأيدي



وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن موقف مصر لا يقبل المزايدة، والدولة تلعب دورًا محوريًا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.

واستنكر "عبداللطيف"، تغاضي المجتمع الدولي عن الأفعال والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، متابعًا "جيش الاحتلال يشن هجومًا كبيرًا يستهدف من خلاله الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى الحصار المفروض من قِبل الكيان الصهيوني على القطاع على قطاع غزة بالكامل بما يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية".



وتساءل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، "لماذا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات الوحشية من قِبل الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال في حين أنه يهب حال أي ممارسات أو لمجرد التصريحات التي تندد بما يفعله الكيان الصهيوني؟، وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية لدى الدولة منذ القدم، وكانت ولا تزال على أجندة رؤساء مصر، خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتحرك مصر في مسارات الحفاظ على "القضية الفلسطينية" والتذكير بها، وهي تواجه بشكل شبه دوري تداعيات جولات التصعيد المتكررة من جانب الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي تطورت خلال الأشهر الأخيرة لتشمل عدة مناطق في الضفة الغربية، منها مخيم جنين.