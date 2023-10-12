تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "التحالف الوطنى" يطلق حملة للتبرع بالدم دعمًا لفلسطين

أطلقت مؤسستا صُناع الحياة وشفاء الأورمان، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، اليوم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

التحالف يؤكد مواصلة جهوده لإرسال مزيد من المساعدات

وفي السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.