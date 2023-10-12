الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمال مصر للرئيس السيسى: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا هنا اليوم لنقف معًا داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك عن قناعة راسخة بأن الرئيس هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة المقبلة نظرًا لم تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف ويتم تدبيرها لزعزعة استقرار الدول تحقيقًا لصالح وأهداف أولئك المتآمرين، مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بـالمؤتمر العمالي الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار، العمال والرئيس، بالصالة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات العمل النقابي، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية الفرعية بالجمهورية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوح، والرياضيين.

وأكد رئيس عمال مصر أن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائمًا لدينا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدًا مهما كانت الضغوط والتحديات... وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.

رئيس "اتحاد عمال مصر": نهضة شاملة لمصر في عهد الرئيس السيسي

محمد جبران: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف ۲٫۸ مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مبادرة ۱۰۰ مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة حياة كريمة التي أسهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وخاصة في الريف والمناطق العشوائية.

وخاطب رئيس عمال مصر، الرئيس، قائلًا: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقين واصنع المزيد والمزيد اصنع التاريخ وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فهى تستحق وأنتم أهل لها.

IMG-20231012-WA0041
IMG-20231012-WA0041
IMG-20231012-WA0039
IMG-20231012-WA0039
IMG-20231012-WA0043
IMG-20231012-WA0043
IMG-20231012-WA0038
IMG-20231012-WA0038
IMG-20231012-WA0035
IMG-20231012-WA0035
IMG-20231012-WA0046
IMG-20231012-WA0046
IMG-20231012-WA0037
IMG-20231012-WA0037
IMG-20231012-WA0036
IMG-20231012-WA0036
IMG-20231012-WA0040
IMG-20231012-WA0040
IMG-20231012-WA0045
IMG-20231012-WA0045
IMG-20231012-WA0044
IMG-20231012-WA0044
IMG-20231012-WA0047
IMG-20231012-WA0047
IMG-20231012-WA0048
IMG-20231012-WA0048
IMG-20231012-WA0042
IMG-20231012-WA0042
محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤامرات النقابات العامة

مواد متعلقة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد "عمال مصر"

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

الحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى 25 أكتوبر

مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

عصر الاحتراف.. مرشحة سابقة بانتخابات الزمالك تعلن انتمائها للغريم التقليدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى