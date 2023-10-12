عمال مصر للرئيس السيسى: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا هنا اليوم لنقف معًا داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك عن قناعة راسخة بأن الرئيس هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة المقبلة نظرًا لم تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف ويتم تدبيرها لزعزعة استقرار الدول تحقيقًا لصالح وأهداف أولئك المتآمرين، مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بـالمؤتمر العمالي الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار، العمال والرئيس، بالصالة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات العمل النقابي، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية الفرعية بالجمهورية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوح، والرياضيين.

وأكد رئيس عمال مصر أن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائمًا لدينا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدًا مهما كانت الضغوط والتحديات... وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.

محمد جبران: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف ۲٫۸ مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مبادرة ۱۰۰ مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة حياة كريمة التي أسهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وخاصة في الريف والمناطق العشوائية.

وخاطب رئيس عمال مصر، الرئيس، قائلًا: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقين واصنع المزيد والمزيد اصنع التاريخ وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فهى تستحق وأنتم أهل لها.

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