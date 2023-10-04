الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "اتحاد عمال مصر": نهضة شاملة لمصر في عهد الرئيس السيسي

محمد جبران، رئيس
محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2014 نهضة شاملة في عملية البناء والإصلاح. 

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترانيوز" أن نسبة البطالة كانت 12% وأصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 6.25%، بسبب التطورات التي حدثت في مصر الذي أدى لانخفاض مستوى البطالة.

وأوضح أنه في البداية كانت العمالة غير المنتظمة مهملة جدًا، ولكن الدولة اهتمت بشكل كبير بها وظهرت مشكلتهم خلال فترة جائحة كورونا، ولأول مرة الدولة المصرية تهتم وتنظر لهم، وجرى النظر إلى الحد الأدنى للأجور وزيادته على الفور.

رئيس اتحاد عمال مصر: معدل البطالة شهد انخفاض  في عهد الرئيس السيسي 

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلي أن منذ عام 2014 بدأ يكون هناك علاوات خاصة من الرئيس السيسي غير العلاوة الدورية، بالإضافة إلى قانون التأمين الطبي الشامل والذي يتيح علاج أي مواطن بأسرته، وهو قانون جيد للغاية.    

 

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