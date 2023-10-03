اتحاد عمال مصر: صعب نرى رئيسًا آخر غير السيسى لقيادة الدولة (فيديو)

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد قام بعمل مناشدة منذ فترة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمال مسيرة العطاء التي وصلنا لها، وأمس عندما وافق الرئيس على الترشح، كان لا بد أن نقول له "شكرًا".



وأضاف جبران، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أنه إذا رفض الرئيس السيسي الترشح، ما هو وضع البلد في التخبط الموجود، والجميع منتظر الحالة التي ستكون عليها مصر بدون رئيس، معقبًا: "البيان الصادر عن الاتحاد يمثل الاتحاد نفسه ونقاباته، وجميع النقابات نزلوا الشوارع وناشدوا الرئيس لاستكمال المسيرة".

جميع العاملين يناشدون الرئيس السيسي بالترشح

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن جميع العاملين يناشدون الرئيس السيسي بالترشح، معقبًا: "الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لا ينكرها إلا جاحد، والمصريون أثبتوا بنزولهم إلى الميادين والساحات ذلك، واتحاد العمال أول من ناشد الرئيس أن يكمل مسيرته معنا".



وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة بعد أن ظلت مهملة عقودا طويلة، ومنها صندوق العمالة غير المنتظمة، ودخوله بمشروع التأمين الصحي الشامل وغيرهما.