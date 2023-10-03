رئيس اتحاد عمال مصر: الدولة حريصة على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين

شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

المشاركة المجتمعية

وقال رئيس عمال مصر إن مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وبالأخص الشباب، فضلًا عن توضيح ورصد جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس عمال مصر أن مؤتمر "حكاية وطن" يساعد على توفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت قوية وحملت رسائل عديدة ومهمة، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

المشاريع العملاقة

وأشاد محمد جبران بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى جعلت الجميع يفتخرون بها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو البنية التحتية والمشاريع العملاقة في كل المجالات التي يشهدها الوطن.

وأكد رئيس عمال مصر تأييده التام لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، من أجل استكمال الإنجازات التي وصلت لعنان السماء والجمهورية الجددية التي يشيدها، مشيدًا بحضور كل الوزراء والمسئولين لمؤتمر حكاية وطن، للتوضيح للشعب المصري حجم ما تحقق وحجم ما أنجز لصالحه خلال سنوات قليلة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، قد أصدر بيانًا لتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وأكد الاتحاد أنهم على العهد والوعد خلف الرئيس، لاستكمال ما بدأه من بناء الجمهورية الجديدة، وبذل مزيد من الجهد والعمل الدءوب لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة.