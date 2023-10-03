"عمال مصر" يشكر الرئيس السيسى لاستجابته لنداء جموع الشعب المصرى

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بياناً، لتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وأكد الاتحاد أنهم على العهد والوعد خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من الجهد والعمل الدءوب لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة.

وكانت قد قادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أمس الإثنين، مسيرة من قيادات وأعضاء النقابة العامة من المحافظات.

وتحركت المسيرة من أمام مقر البنك الزراعي المصري حتى ميدان الجلاء للإعلان عن دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

وأكدت سولاف أن الآلاف من أعضاء النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية يجددون الثقة في الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، كقائد لثورة 30 يونيو التي أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات، ويحقق كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الإثنين، 2 أكتوبر ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال في خطاب تليفزيوني موجهًا رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأضاف قبل إعلان الفقرة دي هقول: "نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني".

وتابع: "ألبي نداءكم مرة أخرى وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل حديثه في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، حديثه للشعب المصري قائلا: "إن شاء الله تحيا مصر بكم جميعًا، بعدما هتف مَن في القاعة تحيا مصر، تحيا مصر بيك".