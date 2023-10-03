النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب تتقدم بالشكر والتقدير للرئيس السيسي

تقدمت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته للمناشدة وإعلان الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقال رئيس النقابة العامة عبد المنعم الجمل، في بيان صحفي، إن استجابة الرئيس السيسي جاءت تقديرا للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمضي قدما في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الجمل أن ترشيح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة يمثل ضمانة لاستقرار البلاد، واستمرار مسيرة التنمية والازدهار.