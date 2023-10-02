الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يستجيب لنداء الملايين في كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي في "حكاية وطن"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، 2 أكتوبر ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستجري جولتها الأولى في ديسمبر المقبل.

وقال في خطاب تلفزيوني موجها رسالته للشعب المصري: "واجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معا جسور الأمل".

وأضاف قبل إعلان الفقرة دي هقول: “نتوجه إلى الله وندعوه.. إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني”.

وتابع: “ألبي نداؤكم مرة أخرى وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم”.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل حديثه في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، حديثه للشعب المصري قائلا: "إن شاء الله تحيا مصر بكم جميعا، بعدما هتف من في القاعة تحيا مصر، تحيا مصر بيك".

 

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى يوم 14 اكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

ويتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الاجهزة.

ومن المقرر أن يقوم طالب الترشح أو وكيله بتقديم طلب إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر لتوقيع على الكشف الطبى على الراغب فى الترشح فى إحدى المستشفيات المتخصصة لذلك وهى أما مستشفى معهد ناصر أو مستشفى الشيخ زايد التخصصى أو مستشفى العاصمة الإدارية.

الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسية 2024 ترشح الرئيس السيسي

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