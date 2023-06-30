نائب رئيس اتحاد العمال يشيد بدور الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب

هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها نقطة مضيئة في تاريخ مصر حيث التف الجيش والشعب وجميع مؤسسات الدولة، ضد محاولات اختطاف الوطن، وتغيير هويته.

وأشاد "البدوي"، في تصريحات له، بدور الجيش والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب واقتلاع من جذوره بعد ثورة 30 يونيو، حيث واجهت الدولة المصرية خلال تلك الفترة موجة إرهاب غير مسبوق، استهدفت كل ربوع الوطن، إلا أن القوات المسلحة كانت والشرطة المصرية وقفوا لها بالمرصاد.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق للجمهوىية الجديدة، وأصبحت التنمية تطال كل شبر في مصر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يجوب جميع محافظات مصر والقرى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح مقرر مساعد لجنة النقابات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة أنجزت العديد من المشروعات القومية في كافة الاتجاهات لتعزيز التنمية، وتوفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات.

ونوه مجدي البدوي أن تزامن الحوار الوطني مع الذكرى العاشرة للثورة، يعيد لحمة تحالف 30 يونيو الذي انتفض ضد جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذا التحالف واللحمة بين القوى الوطنية تحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ننشده.

وكان قد هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال "اتحاد العمال"، في بيان له، اليوم، إن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب، مضيفاً أن روح ثورة 30 يونيو أعادت للدولة توازنها، وفتحت أبواب التنمية الحقيقية.