مؤتمر عمالى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.



وشارك في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواء القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023/ 2024.



كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.

العمال جميعًا خلف السيسي



وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كل المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى فى عهد الرئيس السيسي.

وطالب "جبران" عمال مصر بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

يأتى ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر عمالي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي