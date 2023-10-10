الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مزارع: صوتى للرئيس لأنه عيشنا فى أمان وسلام ( فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اهتم عدد كبير من المواطنين بإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2023-2024، وذلك لدعمه في إتمام المشروعات العظيمة التي أنشأها في كل بقاع بمصر، الأمر الذي دفع كل فئات المجتمع لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض هذه المعركة، لأنه الأجدر بقيادة مصر.
وقال أحد المزارعين لـ"الدستور" إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر العديد من المشروعات التي طورت حياة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، موضحًا: "الرئيس السيسي قدم خير كتير أوي للقرى في الريف والصعيد".

وتابع: “الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر لنا الأمن والأمان، ولذلك فإن الشعب المصري بأكمله يؤمن به، ويريده أن يستمر في تنفيذ مشروعاته العظيمة”، منوهًا: “نجدد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي”.


الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استقبال طلبين للترشح للانتخابات الرئاسية
 


وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع انتهاء اليوم الرابع من فتح باب الترشح للرئاسة تم تقديم طلبين للترشح حتى الآن.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تلقت طلبًا من الدكتور  فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد، بـ30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وبالأمس، أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.


تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق
 

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

محمد علي: كلنا مع الرئيس السيسي.. وحلمنا نكمل باقي الإنجازات

طارق محمود: نشكر الرئيس السيسي على إنجازاته (فيديو)

برلماني لـ"الدستور": الشعب المصري يقف بجانب وطنه ورئيسه في الانتخابات

برلماني: المصريون بالخارج أثبتوا دعمهم للرئيس السيسي في الانتحابات

مواطن: الرئيس السيسي هو الأجدر لقيادة مصر (فيديو)

عونى على: الرئيس السيسى ساعد المصريين ونحتاج أن يكمل مشواره

ندى أحمد: "جيت من السويس علشان أشارك في مسيرات دعم الرئيس" ( فيديو)

مواطن: الرئيس السيسي عمل مشاريع ضخمة في الصعيد وقدم الكثير لنا (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا فى الوقت نفسه

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

عاجل.. البيت الأبيض: لا نية لإرسال قوات برية أمريكية بعد هجوم حماس

من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة