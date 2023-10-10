مزارع: صوتى للرئيس لأنه عيشنا فى أمان وسلام ( فيديو)

اهتم عدد كبير من المواطنين بإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2023-2024، وذلك لدعمه في إتمام المشروعات العظيمة التي أنشأها في كل بقاع بمصر، الأمر الذي دفع كل فئات المجتمع لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض هذه المعركة، لأنه الأجدر بقيادة مصر.

وقال أحد المزارعين لـ"الدستور" إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر العديد من المشروعات التي طورت حياة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، موضحًا: "الرئيس السيسي قدم خير كتير أوي للقرى في الريف والصعيد".

وتابع: “الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر لنا الأمن والأمان، ولذلك فإن الشعب المصري بأكمله يؤمن به، ويريده أن يستمر في تنفيذ مشروعاته العظيمة”، منوهًا: “نجدد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي”.



الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استقبال طلبين للترشح للانتخابات الرئاسية





وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع انتهاء اليوم الرابع من فتح باب الترشح للرئاسة تم تقديم طلبين للترشح حتى الآن.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تلقت طلبًا من الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد، بـ30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وبالأمس، أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.



تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق



وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.