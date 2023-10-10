مواطن: الرئيس السيسى ساهم فى زيادة الرقعة الزراعية (فيديو)

نفذت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الضخمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عملت على توفير الحماية والرعاية للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

في هذا السياق، قال أحد المواطنين لـ"الدستور" إن الرئيس السيسي عمل على تأهيل المواطنين بشكل كبير في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، من خلال المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة الماضية.

وقال أحد المواطنين لـ"الدستور" إن الرئيس السيسي قدم الكثير خاصة في الرقعة الزراعية، إذ عمل على زيادتها، كما عمل على تعليم وتأهيل الفلاحين.