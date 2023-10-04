مواطنة: الرئيس السيسي حمانا من الجماعات المخربة وبنى البلد (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

أكدت إحدى المواطنات على أنها تقدم بالدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما حققه من تطور ورقي للمواطنين والدولة المصرية قائلة "لازم أدعمه بيحمينا وبيدعمنا كمواطنين وشوفنا الخير والرقي على يده".

واستكملت حديثها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العديد من المشروعات الضخمة للدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية منذ أن تولى رئاسة الجمهورية.

أضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي والذي وفر سكن لكافة المواطنين، بجانب الاهتمام بالعشوائيات والقضاء عليها تمامًا، وعلى رأس المشروعات الضخمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، واحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.