لم يخلف وعده| مواطن: السيسي وفر مشاريع تنموية ضخمة للفلاحين (فيديو)

اهتمّ العديد من المواطنين بدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة والترويج للمشروعات التي نفذها الرئيس خلال السنوات الماضية، مطالبين جموع المواطنين بتحرير توكيلات للرئيس السيسي لكي يكمل تنفيذ مشروعاته التي بدأها والتي خدمت كل مكان في مصر.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

قال أحد المواطنين لـ"الدستور" إن الرئيس السيسي صادق في وعوده ويحظى بحب ووعد جموع المصريين، الذين سيعملون بكد واجتهاد ليظل في السلطة حتى يتمكن من استكمال النجاحات التي حققها في كل مكان.

وتابع "الرئيس السيسي لم يخلف أي وعد من وعوده معنا، فهو لم يقل لنا أن الحياة وردية، إنما أكد أننا نعمل ونتعب جميعًا من أجل مصر مرددًا:" تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وقال الرئيس السيسي إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور بهتافات:"قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

واردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".