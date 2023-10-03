مواطن: "البلد اتغيرت للأحسن على يد الرئيس السيسي" ( فيديو)

حرص العديد من المواطنين على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين جموع المواطنين بدعم الرئيس كي يستمر في خطته لوضع مصر على خارطة الطريق، وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية العظيمة، كما حدث في ريف وصعيد مصر.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

في هذا السياق قال أحد المواطنين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة لـ" الدستور" إنه سيدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لأنه قدم الكثير خلال الفترة الرئاسية الماضية، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة لترشح الرئيس السيسي، مضيفًا: "نجدد دعمنا لك يا سيادة الرئيس".

وأوضح أن الطرق الجديدة سهلت عليه عمله وأن الرئيس السيسي خلق فرص عمل جديدة للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، وكافة المشروعات التي قامت بها الدولة، معقبا: "البلد اتغيرت للأحسن على يد الرئيس السيسي".

https://www.youtube.com/shorts/9dvuY3otWD4

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.