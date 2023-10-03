الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رجل له رؤية".. أحمد موسى: ما يقوم به الرئيس السيسي في سيناء هدف استراتيجي (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على الرغم من وجود سلام بين مصر وإسرائيل إلا أنه يجب أن تكون مستعدًا، معقبًا: "مش هنكذب على بعض مهما كان فيه سلام لازم طول الوقت تكون مستعد". 

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر في الوقت الحالي تقدم أكبر تنمية حدثت في تاريخ سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنفاق هائل لتنمية كل منطقة في سيناء، قائلًا: "إحنا بنحول الصحراء إلى زراعة".

ما يقوم به الرئيس السيسي في سيناء هدف استراتيجي

وتابع: "كل شبر في أرض مصر يتم تطويره، وما يقوم به الرئيس السيسي في سيناء هدف استراتيجي، هذا الرجل له رؤية، ويعمل وفق رؤية، وليس كل أمر يحدث الرئيس سوف يتحدث عنه، ولكن عندما تسمع أحمد أبو الغيط وهو يشرح إسرائيل ماذا كانت تقدم خلال المفاوضات هتعرف أهمية سيناء". 

وأشار ، إلى أن إسرائيل كانت ترغب في الحصول على جزء من سيناء ومصر رفضت بشكل قاطع، مردفًا: "إسرائيل وصل بيها الغرور إنها تريد التفاوض على سيناء، ولكن مصر دخلت المفاوضات بشروطها بعد الفوز في حرب أكتوبر". 

إسرائيل لازم تكون مستعد أحمد موسى سلام في سلام بينك وبين إسرائيل تاريخ سيناء الاعلامي احمد موسى

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