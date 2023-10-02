السيسى: يشرفنى نسب المشاركة فى الانتخابات حتى وإن لم تختارونى

قال الرئيس السيسي إنه لم يعد يومًا ولم يقل كلمة غير قادر على تنفيذها، مؤكدًا أنه سيظل يعمل والله هو الموفق.

دعوة الرئيس للمشاركة في الانتخابات

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن": "أكلمكم وأكلم كل مصري ومصرية من فضلكم يسعدني ويشرفني نسب المشاركة بالانتخابات حتى وإن لم تختاروني وأريدكم أن تظهروا للعالم أن هناك إرادة دولة وإرادة حاكم وعندما يرى العالم كله أيًا كانت النتيجة تسعدنا".

وأعلن الرئيس السيسي عن تلبية نداء المصريين والترشح لفترة رئاسية ثالثة.