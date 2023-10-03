الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى انتصر لإرادة الشعب بإعلان ترشحه للرئاسة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصر لإرادة الشعب المصري العظيم عندما أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، معتبرة إعلان الرئيس في هذا التوقيت ضرورة غاية في الأهمية من أجل مصر والمصريين.

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نائب رئيس المؤتمر: رد فعل الشارع على ترشح السيسى يعكس شعور الناس بالإنجازات

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن مطالبة وتأييد ودعم المصريين جميعًا للرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية ليكون رئيسًا لمصر حتى عام 2030 بمثابة رسالة واضحة وقوية للعالم أجمع، مفادها أن شعب مصر العظيم معك وبكل قوة لمواجهة التحديات والصعاب والأزمات، وأيضًا رسالة من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، فضلًا عن استكمال الإنجازات التي تحققت في عهده والتي وضعت الدولة في مسارها الصحيح ومكانتها وعودة ريادتها على المستويين العالمي والإفريقي.

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"فالكون" تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية الجديدة تحتاج إلى قائد مثل الرئيس السيسي ليعبر بالوطن والمواطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعًا، لافتة إلى أن فترتي حكم الرئيس السيسي الأولى والثانية شهدتا طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات، فضلًا عن استكمال مسيرة التنمية والبناء من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على مقدرات الوطن ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، بالإضافة إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية شاملة أشاد لها العالم أجمع.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة عندما أعلن ولبى نداء المصريين في يونيو 2013، من أجل محاربة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مرورًا بالانتخابات الرئاسية الأولى والثانية، لتأتي استجابة وإعلان الرئيس للترشح للرئاسة لفترة رئاسية جديدة من أجل مستقبل أفضل للمصريين.

وجددت النائبة نيفين حمدي تأييدها ودعمها الكامل والمستمر لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة، والتي تأتي من قناعتها وما شهدته من إنجازات بمثابة إعجاز حقيقي على أرض الواقع لم تشهده البلاد من قبل في فترة زمنية قليلة، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي النائبة نيفين حمدي حزب حماة الوطن ترشح السيسي الانتخابات الرئاسية

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