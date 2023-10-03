الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس المؤتمر: رد فعل الشارع على ترشح السيسى يعكس شعور الناس بالإنجازات

جريدة الدستور

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن رد فعل الشارع على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء نتيجة شعور الناس بالإنجازات.

حكاية وطن

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نشرة أخبار دي إم سي" المُذاع على قناة "dmc"، أن مؤتمر حكاية وطن يجب أن يتم تنظيمه كل عام، من أجل تعريف المصريين بالإنجازات التي تحققت في كل القطاعات.

ولفت إلى أن المواطنين يشعرون بالاستقرار والأمن، ورغم الأزمة الاقتصادية، المواطن المصري يعرف أن التضحيات التي يقدمها سيكون مقابلها بناء دولة قوية عزيزة.

وأشار إلى أن أولوياته كسياسي الفترة المقبلة أن يكون هناك انفتاح سياسي وتعددية حزبية، ومناخ سياسي مناسب حتى يخرج كوادر قيادية في كل المجالات.

وتابع: "عملنا بنية أساسية قوية، لكن لسه الاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة محتاج يتطور".

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المواطنين للمشاركة بإدلاء أصواتهم في الانتخابات، معلقًا: "اللى مش هينزل بيفرط في حقوقه.. انزل وقول اللى إنت شايفه، وقبل أن تحاسب الرئيس لا بد أن تعطي صوتك".

وأردف: "الإقبال على الانتخابات يجب أن يكون كثيفًا، ولا بد يكون رسالة بأننا نمارس حقنا وبنجيب الرئيس اللى إحنا عاوزينه، ورسالة للخارج بأن هذا الشعب شعب واعي".

مجدي مرشد عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن الصحة الصناعة

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