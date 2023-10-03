الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": ترشح الرئيس السيسي ضرورة لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أعرب  حزب المؤتمر عن خالص شكره وتقديره لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء المصريين وغالبية القوى السياسية واستجابته لإرادة الجماهير في محافظات مصر المختلفة التي سارعت وخرجت للميادين مطالبة ومؤيدة لترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

استكمال ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

 وقال الحزب في بيان له اليوم :إنه يجدد العهد  للرئيس بالاستمرار تحت قيادته لاستكمال ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة و تثبيت اركانها لخلق وطن قوى عزيز نعتز ونفخر به جميعا .

حزب المؤتمر: إعلان الرئيس السيسي الترشح لفترة جديدة استجابة للنداء الشعبي

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حزب المؤتمر: الرئيس السيسى قادر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة

وثمن الحزب كلمات الرئيس بإثراء الحياة الحزبية والتعددية يتعهد بان يعمل على أداء دوره المنوط به دعما لاستكمال بناء الوطن تحت قيادتكم الرشيدة.

تعاون مع كل القوى السياسية والحزبية لتأييد الرئيس السيسي

ونوه الحزب إلى أنه يعمل في  تناغم وتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية المتفقة مع حزبنا فى دعم وتأييد  الرئيس من خلال دعم تنظيمي وشعبي لكل كوادر الحزب إثراء للعملية الانتخابية وتحقيق أكبر مشاركة شعبيه ليخرج هذا الاستحقاق السياسي في أفضل صوره التى تليق بمصر ورئيسها وشعبها.
يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين "التأييدات الرئاسية"، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية و المدرجين في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسئولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

موعد الانتخابات الرئاسية 2023

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 10، و11 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 داخل وخارج مصر

فيما تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسية خارج مصر في  يوم 1، 2و، و3 ديسمبر 2023.

حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية كلمات الرئيس الرئيس

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