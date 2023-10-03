حزب المؤتمر: الرئيس السيسى قادر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة

رحب حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنداء أبنائه من المصريين، وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال خطة التنمية التي بدأها منذ 2014، مؤكدًا أنه الرجل المناسب لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وقادر على حماية بلاده.

دعم للرئيس السيس فى الانتخابات

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أنه يعمل منذ اللحظة الأولى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، حيث وقع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على نموذج تزكية الرئيس السيسي.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب بكاقة قياداته وأماناته النوعية وأمانات المحافظات وقواعده الحزبية يجددون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما احتشد قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات لمشاركة المصريين في توثيق توكيلات من الشهر العقاري لدعم وتأييد ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات التي بدأها من أجل توفير الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

