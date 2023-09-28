الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: الرئيس السيسى يُولى العلم مكانة خاصة لبناء الإنسان المصرى

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى العلم مكانة خاصة، متابعًا: "القيادة السياسية حريصة على بناء الإنسان المصرى، حيث تستثمر الدولة فى العقول البشرية، وهو رهان الرئيس عبدالفتاح السيسى على المصريين الذين لديهم هوية وإمكانيات كبيرة للتعبير عن هذه العقول".

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كاتب صحفى: بناء الإنسان أهم محور اهتمت به الدولة خلال تطوير التعليم

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الرئيس السيسي: اختيار المعلمين وإعدادهم مهمة خطيرة وحساسة جدا في بناء الإنسان المصري

 الدولة تهتم بشكل خاص باكتشاف المواهب


وأضاف غنيم أن الدولة تهتم بشكل خاص باكتشاف المواهب، ولعل احتفالية الرئيس السيسى بيوم تفوق جامعات مصر وحفل أوائل الخريجين، تأكيد على أن الدولة تستثمر فى العقول، وبالطبع التعليم والثقافة من أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد 2014، وبفضل هذه الرؤية يتم تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول الذكية فى كل ربوع الجمهورية.

وأكد أن تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمعلم سياسة واضحة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لدعم رؤية الدولة نحو بناء الإنسان المصرى، وتعزيز مكانة العلم والعلماء بشكل خاص، موضحًا أن القيادة السياسية فطنت إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، وبالتالي فإن منظومة اختبار المعلم وتدريبه تؤكد على اهتمام الدولة بالمعلم واحترامه، وبناء الإنسان المصري، وهي رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع أن العلم هو مقياس تقدم الأمم، ويُقاس تقدم الأمم بمدى مكانة البحث العلمى والعلماء بها، ولهذا تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بمكانة العلماء والعلم والبحث العلمي، وتمكين الشباب بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

حزب المؤتمر الخبير الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلم بناء الإنسان المصري

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