الرئيس السيسي: اختيار المعلمين وإعدادهم مهمة خطيرة وحساسة جدا في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصريين خائفون من تأثير التغيير والطرح الجديد للتعليم على أولادهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه لوزير التعليم في جلسة “بناء الإنسان” بجامعة قناة السويس: "انتبهوا لثقافة التعلم في مصر، وتعامل المجتمع المصري مع التعليم، وقدرته على التحمل”.

وأضاف: "الناس خايفة من تأثير التغيير والطرح الجديد للتعليم على أولادهم، ولذلك نحن في حاجة إلى حوار مع الأهالي، لبعث الهدوء والاطمئنان".

وتابع: "التعليم يحتاج إلى قوة دفع هائلة، ومستعدون لتقديم الدعم للمدارس الجديدة المتطورة ومدارس iBS، وسنقدم تمويلا بسيطا لهم من خلال صندوق تحيا مصر”.

وأشار إلى أن اختيار المعلمين وإعدادهم مهمة خطيرة وحساسة جدا في بناء الإنسان المصري.

