الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: بناء الإنسان أهم محور اهتمت به الدولة خلال تطوير التعليم

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي

قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي إن الدولة المصرية حريصة على بناء الإنسان، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري أهم محور اهتمت به الدولة خلال تطوير التعليم كمًا وكيفًا.

عبدالرحمن عبادي: الدولة حرصت على إكساب الطلاب مهارات النقد الفكري والتدريب والقيادة

وأضاف عبادي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الدولة في مرحلة التعليم العالي ضاعفت مؤسساته وحدث بها تطور، مؤكدًا أن الدولة حرصت على إكساب الطالب مهارات متنوعة سواء في النقد الفكري أو التوظيف والتدريب والقيادة.

وتابع: "هناك أكثر 25 ألف طالب من ممثلي الاتحادات الطلابية المنتخبين في مختلف الجامعات والمعاهد تُجرى لهم دورات تدريبية وورش عمل دورية لرفع مهاراتهم القيادية، بالإضافة إلى برامج تنمية مفاهيم ريادة الأعمال لدى الشباب".

وأشار إلى أن الدولة تعمل على أن يكون الشباب مؤسسي شركات ومبتكرين، مضيفًا أن الدولة المصرية بدأت تدعم التحفيز وتشجيع الابتكار والاختراع ولن تقف عند حد تعديل أو إضافة تشريعات جديدة، بل دعمت ذلك بتمويلات مالية غير مسبوقة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى نقطة التحديات الكبيرة رغم الإنفاق الكبير على التعليم والتعليم العالي، إلا أن هناك دائمًا فجوة تسببها الزيادة السكانية.

بناء الانسان بناء الإنسان المصري التعليم تطوير التعليم اكسترا نيوز هذا الصباح برنامج هذا الصباح

مواد متعلقة

إقبال كبير على الشهر العقارى فى دمياط لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"بناء الإنسان المصرى".. وزيرة الثقافة تكشف أبرز الإنجازات فى 9 سنوات (أرقام)

الرئيس السيسي: اختيار المعلمين وإعدادهم مهمة خطيرة وحساسة جدا في بناء الإنسان المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

كاميرات مراقبة لرصد الزحام بمحيط غلق كوبرى الفطيم بمدينة نصر

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

"المصرية للاتصالات" تربط نظام الكابل البحرى "ميدوسا" بالبحر الأحمر عبر الأراضى المصرية

رسائل الرئيس السيسى خلال احتفال المولد النبوى تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم