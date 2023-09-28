كاتب صحفى: بناء الإنسان أهم محور اهتمت به الدولة خلال تطوير التعليم

قال الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي إن الدولة المصرية حريصة على بناء الإنسان، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري أهم محور اهتمت به الدولة خلال تطوير التعليم كمًا وكيفًا.

عبدالرحمن عبادي: الدولة حرصت على إكساب الطلاب مهارات النقد الفكري والتدريب والقيادة

وأضاف عبادي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الدولة في مرحلة التعليم العالي ضاعفت مؤسساته وحدث بها تطور، مؤكدًا أن الدولة حرصت على إكساب الطالب مهارات متنوعة سواء في النقد الفكري أو التوظيف والتدريب والقيادة.

وتابع: "هناك أكثر 25 ألف طالب من ممثلي الاتحادات الطلابية المنتخبين في مختلف الجامعات والمعاهد تُجرى لهم دورات تدريبية وورش عمل دورية لرفع مهاراتهم القيادية، بالإضافة إلى برامج تنمية مفاهيم ريادة الأعمال لدى الشباب".

وأشار إلى أن الدولة تعمل على أن يكون الشباب مؤسسي شركات ومبتكرين، مضيفًا أن الدولة المصرية بدأت تدعم التحفيز وتشجيع الابتكار والاختراع ولن تقف عند حد تعديل أو إضافة تشريعات جديدة، بل دعمت ذلك بتمويلات مالية غير مسبوقة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى نقطة التحديات الكبيرة رغم الإنفاق الكبير على التعليم والتعليم العالي، إلا أن هناك دائمًا فجوة تسببها الزيادة السكانية.