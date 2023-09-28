برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازات "لا حصر لها" على أرض الواقع

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، خلال توقيعه على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 10 و11 و12 ديسمبر 2023، أن الرئيس السيسى حقق إنجازات على أرض الواقع لا حصر لها ونحن الأن في الجمهورية الجديدة.

وأكد أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي ردًا للجميل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للدولة المصرية واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والطفرة الغير مسبوقة في مختلف قطاعات الدولة والاستقرار التى شهدتها مصر.

ووجّه النائب أحمد أبوزيد رسالة للمواطنين، مشددا على ضرورة المشاركة بإيجابية في واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي ترسم مستقبل البلاد في الفترة المقبلة.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتتلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من يوم 5 - 14 أكتوبر المقبل لمدة 9 أيام وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا على أن ينتهي العمل في اليوم الأخير في تمام الساعة 2 ظهرا وفقا لبيان الهيئة القومية للانتخابات.

وتنطلق الانتخابات يوم الإثنين 1 - الثلاثاء 2 - الأربعاء 3 ديسمبر المقبل، حيث تستمر لـ3 أيام متتالية للمصريين في كافة الدول حتى يتمكنوا من الاداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة.

فيما تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد 10 والإثنين 11 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 داخل جمهورية مصر العربية حيث يمكن للجماهير المقيدين في الكشوف الانتخابية الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جمهور مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

فيما يتم إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 12 يناير 2024 ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.